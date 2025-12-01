Kimi Antonelli sotto attacco. Il giovane pilota della Mercedes è finito nel mirino - in particolare da parte dei tifosi di Max Verstappen - per quell'errore, nell'ultimo giro del Gran Premio del Qatar di Formula 1, che è valso il sorpasso di Lando Norris, salito quindi in quarta posizione a pochi metri dal traguardo. L'inglese ha conquistato due punti in extremis che potrebbero risultare decisivi per le sorti del Mondiale, che si deciderà nell'ultimo weekend di gare ad Abu Dhabi.

Il pilota della McLaren deve difendersi dall'assalto di Max Verstappen: il campione del mondo ha trionfato ieri e senza l'errore di Antonelli sarebbe arrivato a 10 punti da Norris. Il leader del Mondiale, invece, è a +12 e deve 'solo' salire sul podio nell'ultima gara dell'anno.

L'errore di Antonelli, quindi, modifica la classifica e incide sulla lotta per il titolo. Nelle ore immediatamente successive alla fine del Gp del Qatar il baby è stato vittima di attacchi social, con qualcuno che ha 'suggerito' che abbia fatto passare Norris di proposito. Su X infatti tifosi e appassionati hanno quindi puntato il dito contro il giovane pilota italiano, che è stato vittima di una vera e propria shitstorm sotto i propri post Instagram.

La reazione di Antonelli è arrivata cambiando l'immagine del suo profilo Instagram, sostituita con uno sfondo completamente nero.

La difesa della Red Bull

A difesa di Antonelli è arrivato il comunicato ufficiale della Red Bull, scuderia di Max Verstappen: "I commenti fatti prima o immediatamente dopo la fine del Gp del Qatar che suggeriscono che il pilota Mercedes Kimi Antonelli abbia volontariamente fatto passare Lando Norris sono chiaramente incorretti".

"Le immagini viste al replay mostrano Antonelli perdere il controllo della sua macchina per qualche momento, consentendo così a Norris di sorpassarlo. Ci dispiace molto che questo abbia portato ad abusi di questo genere verso Kimi", ha concluso la Red Bull.

Le 'scuse' a Verstappen

La tesi 'complottistica', in ogni caso, era stata respinta nei minuti immediatamente successivi alla gara dallo stesso Kimi, che si era mostrato dispiaciuto e infastidito per l'errore che gli è costato il quarto posto.

Al termine della gara, in zona mista di fronte ai giornalisti, Antonelli è andato a cercare Verstappen ed è sembrato quasi 'scusarsi' per quella disattenzione, prendendosi l'abbraccio dell'olandese. Poi si è lanciato in un pronostico per il Mondiale: "Per me Max ce la farà. Alla fine si trova in una posizione dove non ha niente da perdere", ha detto a SkySport, "sicuramente ha una buona chance“.