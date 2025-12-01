Micromegas Comunicazione annuncia la nascita della World Tech Conference (Wtc), il primo Forum Globale dedicato a progettare il modello della prossima società tecnologica avanzata.

L’evento si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, trasformando la città in un punto di incontro internazionale tra ricerca, industria, economia e visione del futuro. A guidare l’iniziativa è un Comitato Scientifico internazionale - composto da scienziati di diverse discipline accademiche - che assicura la qualità e la direzione del Forum. Tra i soggetti che affiancheranno l’iniziativa anche il CERN di Ginevra e alcuni tra i principali Atenei di caratura mondiale.

La Wtc nasce in un momento in cui sono in corso trasformazioni epocali derivanti dalla rapida affermazione del quantum computer abbinato all’intelligenza artificiale nel mondo dell’innovazione digitale applicata a tutti i settori, e destinata ad avere impatti importanti sui paradigmi di sicurezza su cui oggi si basa la trasformazione digitale.

Durante il Forum, scienziati, istituzioni, industrie, innovatori e leader economici potranno confrontarsi su opportunità e sfide delle nuove tecnologie quantistiche, creare regole condivise e immaginare progetti e infrastrutture capaci di stimolare crescita, innovazione e sostenibilità. Si parlerà anche di cybersicurezza, trasparenza, medicina, farmaceutica, finanza e dell’impatto sociale ed economico delle tecnologie, per garantire un progresso responsabile e inclusivo.

Inoltre, per la prima volta in Italia e in Europa, l’evento accoglierà due computer quantistici pienamente operativi, che saranno messi a disposizione di imprese e centri di ricerca per realizzare le prime simulazioni applicative.

Il settore quantistico si trova ad affrontare una sfida strutturale: le macchine quantistiche avanzate sono ora disponibili in commercio, ma la capacità di tradurre i problemi industriali del mondo reale in formulazioni risolvibili a livello quantistico è ancora limitata. Settori come la chimica e i materiali, le reti energetiche, i prodotti farmaceutici, la logistica e il routing e la finanza potrebbero già trarre vantaggio dagli approcci quantistici. Così come i computer classici sono diventati pervasivi in tutti i settori, i sistemi quantistici possono essere impiegati in quasi tutte le aree applicative, a condizione che esistano le giuste competenze.

“Il nostro punto di forza è proprio questo – afferma il Presidente di Micromegas Comunicazione Erminio Fragassa – “abbiamo riunito esperti di primo piano in grado di mappare le sfide industriali e scientifiche concrete su modelli e piattaforme quantistiche, consentendo un impatto reale piuttosto che un potenziale teorico. Alla World Tech Conference (WTC), i partecipanti avranno l'opportunità unica di incontrare e interagire direttamente con gli scienziati, i ricercatori e gli specialisti tecnici che svolgono questo lavoro di traduzione. Potranno discutere casi d'uso reali, esplorare formulazioni quantistiche delle loro sfide e capire come queste tecnologie possano essere integrate nei loro flussi di lavoro operativi e strategici”.

Inoltre nel corso delle tre giornate di conferenza sarà assegnato il Premio internazionale Quantum Impact Challenge, dedicato all’individuazione della migliore esigenza pratica industriale risolvibile tramite tecnologie quantistiche. Il riconoscimento è rivolto a imprese, enti pubblici, centri di ricerca e startup interessati a trasformare un problema concreto in una soluzione innovativa. Il progetto vincitore sarà preso in carico da un team dedicato di specialisti della Q-Alliance, che realizzerà un proof-of-concept quantistico utilizzando le tecnologie più avanzate (annealing, gate-based e modelli ibridi HPC+Quantum).

Con il suo debutto a Milano, la WTC si propone come piattaforma internazionale di cooperazione e innovazione, unendo eccellenza scientifica, competenze industriali ed economiche e idee per costruire un futuro più sicuro, sostenibile e prospero.

La World Tech Conference nasce così come strumento stabile di coordinamento globale, a servizio della comunità scientifica, economica e dei decisori pubblici e privati impegnati a guidare con responsabilità il futuro tecnologico ed economico.