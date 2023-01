Finanziaria: Fasolino boccia stop Aula per assemblea Alghero - Sardegna

"Non vale la pena interrompere i lavori del Consiglio regionale giovedì, si deve evitare di andare al secondo mese di esercizio provvisorio". È la posizione dell'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino riguardo all'ipotesi di sospendere i lavori dell'Aula, giovedì 26 gennaio per consentire ai consiglieri del Nord di partecipare all'Assemblea generale sulla continuità territoriale e sul 'caso Alghero' convocata nella città catalana dall'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois.

"Bisogna avere attenzione alle problematiche di tutti i territori dell'Isola - ha spiegato Fasolino -, ma bisogna farlo con la Finanziaria approvata e il bilancio a posto".

Intanto è cominciata in Aula, con la relazione di maggioranza del presidente della terza commissione Stefano Schirru (Pd'Az), la discussione generale della manovra da circa dieci miliardi.

"Ci saranno emendamenti che vanno a sistemare il testo base quelli della Giunta saranno una quarantina e saranno presentati in base alle competenze", ha sottolineato Fasolino prima dell'inizio dei lavori a proposito della presentazione delle richieste di modifica che scadrà questa sera alle 20.

Per Fasolino "la massa manovrabile è quella e la legge non potrà essere stravolta", ma è possibile che nel testo emendato possano trovare posto i 25 milioni chiesti dai pastori e promessi dall'assessora dell'Agricoltura, Valeria Satta. "Stiamo lavorando con la collega per capire come inserirli", ha chiarito Fasolino che invece sui 50 milioni necessari per lo stadio di Cagliari ha spiegato che "si stanno facendo ancora dei conti".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna