A Quartu caddozzi scatenati e spese pazze per ripulire: “30mila euro per bonificare via Uda”

Ripulire una strada, a Quartu, utilizzata come una discarica abusiva? Può costare anche decine di migliaia di euro. È il caso di via Uda, a un respiro dal Simbirizzi: “Abbiamo dovuto pagare trentamila euro, nei giorni scorsi, per bonificarla”, spiega il sindaco Graziano Milia. Una spesa non prevista, soldi dei cittadini onesti che sono stati pescati fuori dall’appalto che porta la firma dell’amministrazione comunale e della De Vizia: “Non possiamo permettere che un cittadino che paga la Tari esca di casa e trovi le strade inondate dai rifiuti di chi non la paga”, afferma il sindaco Graziano Milia. Proprio oggi, il Consiglio deciderà se procedere allo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro sino al 2015. Un taglio parziale, spariranno solo gli interessi e la multa originaria dovrà essere pagata. Un provvedimento, manco a dirlo, che riguarda anche la Tari: “Siamo pronti a venire incontro con rateizzazioni per garantire tutti i pagamenti, ma è chiaro che non possiamo rinunciare ad avere delle risorse e poi chiedere migliori servizi”, prosegue il primo cittadino.

Migliori servizi, come per esempio anche strade immacolate, che arrivano solo “se tutti pagano le tasse”. A Quartu il 40% dei cittadini risulta, ancora, moroso.