Quartu Sant’Elena

Intervento dei vigili del fuoco, analisi sulle cause

Grande spavento nella notte a Quartu, per un incendio sviluppatosi nelle cantine di due palazzine attigue. I vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici, tre persone sono rimaste leggermente intossicate. Le fiamme si sono propagate all’1.30 nelle cantine e nei piani “pilotis” di due palazzine di via Sant’Antonio.

Sul posto sono intervenute quattro squadre del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e fatto evacuare i residenti, a causa del fumo che aveva invaso gli appartamenti.

Tre persone sono state visitate dagli operatori del 118 per un principio di intossicazione.

Sul posto anche i carabinieri di Quartu e gli agenti della Questura. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio.

Giovedì, 1° febbraio 2024