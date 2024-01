Sestu

I carabinieri hanno sequestrato anche due bilance elettroniche di precisione



Un disoccupato di 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato dai carabinieri intorno alle 23.30 in una via di Sestu per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello e di 15 grammi di marijuana.

Sono quindi scattati i controlli a casa, dove i militari hanno scoperto altri 325 grammi di marijuana imbustata sottovuoto, cinque grammi di hashish e due semi di canapa indiana.

La droga è stata sequestrata, così come due bilance elettroniche di precisione e diverso materiale necessario per il confezionamento in dosi.

In attesa del giudizio con rito direttissimo, il disoccupato è finito ai domiciliari.

