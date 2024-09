Addio a Giovanni Casu, custode della tradizione musicale sarda

All’età di 91 anni, a Cabras, si è spento il maestro Giovanni Casu, noto come Paui. La comunità del Sinis piange un uomo che ha dedicato la sua vita alla trasmissione e conservazione della tradizione musicale sarda, in particolare quella legata alle launeddas. Casu fu un pioniere. Negli anni ’80 fondò una scuola che avrebbe insegnato a circa 150 giovani a suonare le launeddas, antico strumento a fiato che risale a tempi remoti, simbolo della cultura popolare sarda. Grazie al suo impegno, i suoni tradizionali non andarono perduti, ma vennero tramandati alle nuove generazioni. Per i suoi allievi e per la comunità, Paui non fu solo un insegnante, ma un vero e proprio punto di riferimento, un simbolo di continuità e radici. Nella sua scuola, che divenne presto una sorta di fucina culturale, i giovani non imparavano solo le tecniche per suonare lo strumento, ma si immergevano in un vero e proprio percorso di riscoperta delle proprie radici, un viaggio tra passato e presente che andava ben oltre la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie