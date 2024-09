Conclusi i lavori nel Campo Italia di Bosa, a breve la riapertura

I lavori di riqualificazione del Campo Italia a Bosa sono stati completati, ma l’apertura delle tribune al pubblico richiederà ancora alcuni giorni. Gli uffici comunali sono in attesa delle certificazioni necessarie relative ai collaudi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente. “Il terreno di gioco, nel rispetto dell’impegno da noi preso appena insediati, è a disposizione delle società sportive sia per gli allenamenti, sia per le gare ufficiali. È la Lega stessa, infatti, che permette tale utilizzo, che sarà propedeutico al collaudo definitivo”, spiega l’assessore allo Sport, Marco Naitana. “Siamo in stretto contatto con le società sportive che utilizzano l’impianto, e stiamo lavorando in completa sinergia con loro affinché tutti gli inevitabili passaggi burocratici necessari si concludano nel più breve tempo possibile”, continua l’assessore. “Fin da subito la nostra Amministrazione si è impegnata al massimo per affrontare e risolvere le problematiche relative al Campo Italia, e in brevissimo tempo siamo riusciti a mettere a disposizione delle società sportive il terreno di gioco, consentendo alle squadre di poter

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

