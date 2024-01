Serdiana

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari

Già denunciato per maltrattamenti in famiglia, aveva più volte cercato di contattare la ex moglie, nonostante gli fosse stato vietato di avvicinarsi a lei e ai luoghi che frequenta. Così ora per un bracciante agricolo di 44 anni sono scattati gli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.

Ad arrestare l’uomo, ieri a Serdiana, sono stati i carabinieri.

Sono stati proprio i militari a documentare i fatti che hanno portato al nuovo provvedimento del magistrato.

Sabato, 20 gennaio 2024