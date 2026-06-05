Evitarono una strage, encomio solenne per 4 carabinieri della Compagnia di Ozieri - Notizie

Il 29 aprile 2025, a Ozieri, riuscirono a evitare una strage organizzata da un uomo di 64 anni che aveva in odio le forze dell'ordine e che aveva saturato il suo appartamento di gas con l'intenzione di farlo esplodere azionando l'innesco con un telecomando. L'uomo fu arrestato e l'esplosione scongiurata.

Per quell'azione eroica, in cui rischiarono la vita, quattro carabinieri della Compagnia di Ozieri sono stati premiati oggi a Cagliari con l'encomio solenne concesso dal comandante generale dell'Arma, generale di Corpo d'armata, Salvatore Luongo.

I premiati sono: il maggiore Gabriele Tronca, comandante della Compagnia di Ozieri, il luogotenente Sebastiano Ruiu, comandante della Stazione di Ardara, il maresciallo capo Daniele Onida, comandante del Nucleo radiomobile della Compagnia di Ozieri e il carabiniere scelto Riccardo Priami della Stazione di Ardara.

Il riconoscimento è stato consegnato dalla prefetta di Cagliari, Paola Dessì, in occasione della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, che si è svolta nella caserma "Zuddas", alla presenza del generale Francesco Rizzo, comandante della Legione carabinieri Sardegna.

Questa la motivazione per cui è stato concesso l'encomio solenne, come prima attestazione di merito: "operando con elevata professionalità, estremo coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitavano a intervenire in un'abitazione che era stata volontariamente saturata di gas da un uomo in stato di forte alterazione psichica il quale, simulando l'omicidio della propria compagna e volendo attentare alla vita dei soccorritori, aveva predisposto un micidiale congegno esplosivo. L'intervento si concludeva con l'arresto del responsabile e la disattivazione del rudimentale ordigno. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere che determinava l'unanime riconoscenza della comunità locale, esaltando il prestigio dell'istituzione".



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