Decimomannu

Apprensione e richerche

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Alessandro Paloscia, 65 anni di Decimomannu. A lanciare l’allarme sui social sono stati i familiari, in apprensione per la sua scomparsa.

“È uscito per andare a lavorare e non abbiamo avuto più notizie”, hanno scritto i familiari. “Chiediamo la massima condivisione. È alto 180 cm per 85 chili, ha i capelli come nella foto. Aveva dei jeans e un giubbotto grigio, corporatura media e un neo grande sul labbro, lato destro. Chiunque avesse sue notizie ci contatti al 3485187336”.

Venerdì, 23 febbraio 2024