Bologna

Appuntamento in Emilia da 25 al 27 febbraio

Ci saranno anche la Cantina del Bovale di Terralba, Contini 1898 di Cabras e Quartomoro di Marrubiu tra i protagonisti della terza edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino che si svolge a Bologna da domenica prossima 25 a martedì prossimo 27 febbraio. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e quest’anno riunisce circa 1.000 cantine selezionate da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane.

Tra questi, la commissione di assaggio di Slow Food ha confermato la partecipazione di 36 cantine della Sardegna, regione in cui, secondo la guida Slow Wine 2024, si osserva una crescente attitudine a unire le forze e a fare squadra, per raccontare insieme e in maniera più efficace il proprio lavoro e il territorio. Inoltre, per la prima volta Regione Sardegna e Laore è presente a Slow Wine Fair con uno spazio istituzionale in cui, oltre ai vini dei produttori isolani, appassionati e professionisti possono degustare i formaggi dei Presìdi Slow Food, l’olio di olivi secolari – anch’esso Presidio Slow Food – e molte altre specialità gastronomiche

La Slow Wine Fair 2024 ha il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Comune di Bologna ed è realizzata con il supporto di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Venerdì, 23 febbraio 2024