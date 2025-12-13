Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): "L'83% dei commenti al reel sono negativi"
Domenico Giordano, spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è anche amministratore, analizza il "video in cui John Elkann tranquillizza i tifosi bianconeri che mai e poi mai venderà la Juve". Il filmato "è stato pubblicato sull'account X e sulla pagina Facebook della Juventus (al momento non su Instagram), che conta 46 milioni di follower".
"Dopo meno di 3 ore le visualizzazioni sono poco più di 400mila (nulla quindi di straordinario), ma i commenti al post sono per l'83% negativi" calcola Giordano.
