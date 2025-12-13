"Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico". Comincia così il racconto di Valentina Barbieri che è tornata sui social dopo il ricovero in ospedale. La comica e volto noto del GialappaShow era stata trasportata al pronto soccorso d'urgenza dopo aver accusato un malore, per poi scoprire che si trattava di "anemia".

Al suo fianco, il compagno Thomas che, secondo quanto ha raccontato Barbieri "se lo aspettava". "Aveva capito fin da subito - ha spiegato la comica - che non sarebbe stata una semplice visita e così, di nascosto, aveva già preparato uno zaino con l’essenziale: un pigiama e qualcosa per lavarmi".

Barbieri ha confidato le sue paure: "Io pensavo solo: perché a me? Che cosa mi sta accadendo? Mi sentivo inerme. Ero in preda al terrore, che sfogavo continuamente col pianto. Da lì sono iniziati questi 13 giorni in ospedale". "13 giorni di preoccupazione, di rassegnazione, 13 giorni di cure e di amore. 13 giorni di sveglie alle 6 del mattino con il classico: 'dobbiamo fare il prelievo' (e potete immaginare quanto suoni bene dirlo ad un’inguaribile agofobica)".