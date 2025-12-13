Una doppietta di Scamacca regala all'Atalanta di Palladino tre punti importanti contro il Cagliari. I nerazzurri si impongono 2-1 sul Cagliari grazie ai due gol dell'attaccante. Non basta alla squadra di Pisacane la rete del momentaneo pareggio di Gaetano, a segno per la seconda partita consecutiva dopo la Roma. L'Atalanta sale a 19 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 14. Palladino dal 1' sceglie Kossounou e Kolasinac in difesa, con Bernasconi a tutta fascia a sinistra. In avanti confermati De Ketelaere con Lookman a supporto di Scamacca. Mentre Pisacane conferma la squadra che ha battuto la Roma con Esposito e Borrelli avanti.

Ritmi subito serrati e all'8' doppia occasione per Lookman, ma c'è prima una grande parata di Caprile e poi la conclusione mancina del nigeriano che termina sull'esterno della rete. La Dea passa all'11': splendida azione di Lookman che trova Zappacosta a rimorchio con l'esterno che dal limite conclude in mezzo all'area e trova la deviazione di tacco di Scamacca per l'1-0. Il Cagliari risponde al 19' con Palestra che tenta il tiro ma la palla viene deviata da Borrelli e finisce sul fondo. La squadra di Palladino gestisce il vantaggio e priva ancora l'affondo al 41' con un'altra super occasione per Lookman, ma il tiro da due passi viene respinto da Caprile, palla poi a de Ketelaere ma il tap-in viene deviato sulla traversa. I sardi provano a reagire e al 47' sfiorano il pareggio con Borrelli che di testa sfiora il palo alla sinistra di Carnesecchi.

A inizio ripresa, al 52' spunto di De Ketelaere che tenta il tiro a giro con il mancino, ma è bravo Obert a chiudere. Dopo circa un'ora Pisacane inserisce Gaetano e Prati per cercare di arrivare al pareggio. Il Cagliari manovra bene fino alla trequarti ma non riesce a trovare la palla giusta per arrivare dalle parti di Carnesecchi, fino al 75': splendida azione targata Esposito-Gaetano, con un tacco del numero 10 e con Esposito che lo mette davanti al portiere dei bergamaschi per l'1-1 di Gaetano.

La reazione dell'Atalanta è immediata e all'81' Samardzic pesca Scamacca in area, l'attaccante dei nerazzurri, in maniera fortunosa, cicca il pallone che resta vicino a lui e gli consente di ribadire a rete il pallone del 2-1. Il Cagliari nei minuti finali prova a reagire ancora e ci sarebbe anche riuscito al 93' con Luvumbo ma il gol nel finale viene annullato per fuorigioco, strozzando in gola l'urlo dei tifosi sardi.