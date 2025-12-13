Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto ad Atreju
Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena.
Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un dibattito con Elisabetta Casellati, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderato da Bruno Vespa.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie