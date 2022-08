Ecco cosa accade se una donna non porta il reggiseno per un mese

Una donna si toglie il reggiseno per qualche tempo. Poche settimane dopo, non riesce a credere a quanto sia cambiato il suo seno!

Ma lo sapevate che non c’è bisogno di indossarlo per rendere il vostro seno più voluminoso e attraente?

Quello che in molti non sanno è che costringere il seno può avere conseguenze negative sia sull’aspetto che sulla salute. Se inizierete a mettere nel cassetto il vostro reggiseno sin da oggi, avrete dei risultati che non vi sareste mai aspettate.

1. La misura della coppa aumenta.

Non è uno scherzo: se smetterete di indossare il reggiseno passerete da una coppa B a una coppa C dopo qualche tempo. Inizierete a usare di più i muscoli del petto per poter far fronte alla forza di gravità. Ovviamente i seni non cambieranno magicamente, ma si tireranno su in maniera naturale, apparendo più grandi.

2. Il vostro seno avrà una forma più gradevole.

Molte donne credono che indossare il reggiseno prevenga il rischio di avere un seno cadente. In realtà, non è sempre così. Uno studio francese ha dimostrato che eliminare il reggiseno può addirittura portare a seni più tondi.

3. Un petto più sano.

Ovviamente i reggiseni non fanno male al seno, ma, sempre lo stesso studio, ha dimostrato che indossare una taglia sbagliata può avere effetti indesiderati come difficoltà di respirazione e fiato corto. Lasciando nel cassetto il reggiseno, la circolazione sanguigna migliorerà e finirete per utilizzare i muscoli dei pettorali con maggiore frequenza. Inoltre, è anche più igienico, dal momento che il sudore del corpo che si accumula tra il seno e il reggiseno porta alla formazione di batteri.

4. Vi sentirete meglio.

A molte donne piace quel senso di libertà che provano a fine giornata quando, tornate a casa, possono finalmente slacciarsi il reggiseno. Adesso, immaginate solo di potervi godere quella sensazione ogni giorno.

5. I problemi del sonno possono risolversi.

Se indossate il reggiseno anche una volta a letto e avete problemi ad addormentarvi o vi svegliate nel cuore della notte, il problema potrebbe essere proprio il reggiseno. Uno studio ha dimostrato che può influenzare i cicli del sonno.

6. Potete risparmiare del denaro.

Un bel reggiseno può costare anche 100 €, naturalmente ce ne sono di meno costosi, ma la qualità è ovviamente inferiore e in genere si rischia di doverne ricomprare uno nuovo a stretto giro. Potete mettere da parte i soldi o comprare qualcosa di cui avete davvero bisogno con la somma che spendereste per l’acquisto di un reggiseno.

7. Migliora la circolazione sanguigna.

Vi siete mai chiesti quali effetti abbia l’elastico del reggiseno sul vostro corpo? I vasi sanguigni si restringono e il flusso rallenta, procurando effetti negativi sul benessere complessivo e lasciandovi stanche e affaticate.

Ci sono dei casi in cui indossare un buon reggiseno è più che raccomandato, per esempio quando si fa sport e, soprattutto, quando si ha un seno abbondante. Negli altri casi, come abbiamo illustrato, ci sono tanti vantaggi per non indossarlo!