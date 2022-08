Che cos'è Crazy Time e perché ha così tanto successo?

In televisione il successo della trasmissione La ruota della fortuna è stato davvero incredibile. Il quiz TV italiano in passato è stato condotto magistralmente dal mitico Mike Bongiorno e più recentemente da Enrico Papi. Sono state sviluppate ben 15 edizioni diverse, che hanno tenuto gli spettatori inchiodati ai teleschermi suscitando l'apprezzamento di un pubblico estremamente numeroso.

Anche in altri paesi del mondo sono stati lanciati giochi analoghi che hanno avuto sempre un ottimo gradimento. L'attenzione delle società che operano nel mondo delle scommesse online non è tardata ad arrivare e i principali siti si sono messi all'opera per cercare di sviluppare software simili.

La riproposizione in chiave multimediale dei giochi che vengono trasmessi in TV è un grande classico. Basti pensare a Chi vuol essere Milionario e a tutte le versioni che sono state pubblicate, dalle console di gioco fino alle scommesse online.

La TV italiana è particolarmente attaccata a livello sentimentale ai tradizionali giochi come La ruota della fortuna, perciò anche le società di scommesse online con sede sul territorio nazionale hanno deciso di proporre questa alternativa.

In rete al momento spopola Crazy Time, che per certi versi è abbastanza simile alla ruota di Mike Bongiorno ma differisce per alcune caratteristiche essenziali, per i bonus e per i trucchi con cui si può accedere ai premi. Si tratta di un gioco su internet che può fruttare anche cifre significative, sempre in relazione alla puntata e al moltiplicatore che appare sullo schermo.

Crazy Time viene inserito tra i giochi più folli, definizione che indica le peculiarità di questo innovativo sistema, che risulta oltremodo entusiasmante e affascinante. L'azione è assicurata e ci sono 4 modalità bonus divertentissime. Crazy Time rientra dunque nella categoria dei cosiddetti game show e si presenta con una grafica molto simile a quella di una vera trasmissione TV.

Come si gioca a Crazy Time?

La premessa d'obbligo è che i moltiplicatori posso far aumentare sensibilmente la vincita. Bisogna indovinare su quale sezione precisa della ruota finirà la pallina. Prima dell'inizio del giro si deve effettuare la puntata e da questa cifra dipenderà poi l'esito finale, con la rispettiva somma da incassare. C'è un tempo massimo a disposizione entro il quale si può decidere su quale sezione della ruota puntare.

Ecco quali sono le funzioni speciali che possono sbloccare altri mini-giochi:

Pachinko

Coin Flip

Cash Hunt

Crazy Time

Nel frattempo, mentre si aspetta che la pallina si fermi su un numero o su una funzione, appaiono sulla parte superiore 2 rulli, esattamente come avviene nelle slot machine tradizionali. Su questi rulli viene determinato poi il bonus e il moltiplicatore della vincita.

La vittoria avviene soltanto nell'ipotesi in cui si indovini la sezione della ruota dove si ferma la pallina. Le funzioni speciali sono quelle che aprono a scenari estremamente intriganti, con vincite che potrebbero essere molto importanti.

Il Cash Hunt è una sorta di caccia a premi, durante la quale si deve sparare con un cannone a uno dei moltiplicatori raffigurati. Il Coin Flip è molto simile al gioco di testa o croce, con la monetina che viene lanciata in aria e che cade su una faccia che rappresenta uno dei moltiplicatori che verranno poi applicati al calcolo. Un altro sistema di moltiplicatori è attivabile con il Pachinko. La funzione bonus principale è quella del Crazy Time, dove i colori sono in relazione con i moltiplicatore.

