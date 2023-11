Due persone ferite estratte dalla lamiere dopo un grave scontro frontale tra due auto

Sassari

Ferita in modo lieve anche una terza persona

Due persone ferite, intrappolate all’interno della loro auto, coinvolta in un grave incidente stradale, uno scontro frontale. Le due persone viaggiavano sull’utilitari e i vigili del fuoco hanno estrarle dall’abitacolo per affidarli alle cure del personale del servizio sanitario di soccorso 118 che ha provveduto a trasferirle d’urgenza in ospedale.

Ferita anche una terza persona, a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente: le sue condizioni comunque non sono state giudicate grave,

Lo scontro frontale si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada provinciale 15, Sassari – Ittiri , poco prima dell’incrocio per Tissi, all’altezza di un ponte.

I feriti sono stati trasferiti tutti e tre al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti.