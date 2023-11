Medici senza vaccini contro l’influenza: circa 20 mila persone a rischio contagio

Oristano

L’allarme lanciato dal segretario della Fimmg Peppino Canu

Già avviata da alcune settimane nelle altre province sarde, non è ancora partita in provincia di Oristano la campagna vaccinale antinfluenzale affidata ai medici di famiglia, e così, circa 20 mila persone sono costrette a rinunciare ancora alla immunizzazione, con i comprensibili rischi che questa situazione comporta, specie per i pazienti fragili o anziani.

Lo denuncia il segretario provinciale della Fimmg di Oristano Peppino Canu, in una nota: “Come capita spesso negli ultimi anni, i medici di medicina generale della provincia di Oristano attendono ancora la consegna dei vaccini, mentre nelle altre Asl dell’isola le vaccinazioni sono partite già dall’inizio di novembre e sono in pieno svolgimento”.

Alla base del grave ritardo c’è proprio a mancata consegna dei vaccini da parte della Asl agli oltre 80 medici di famiglia.

E’ trascorso quasi un mese dall’accordo tra Regione e Sindacati che ha dato il via anche per quest’anno all’affidamento ai medici di famiglia della vaccinazione antinfluenzale, spiega Canu, ma al momento i soli medici della provincia di Oristano non sono stati messi in condizione di vaccinare i loro pazienti, complessivamente circa 20 mila ogni anno, molti dei quali impossibilitati a raggiungere il punto di vaccinazione più vicino della Asl.

“Inutile rimarcare che questo ritardo pregiudicherà la piena riuscita dell’immunizzazione della popolazione contro la pandemia influenzale – è l’allarme lanciato da Peppino Canu – che, soprattutto per i soggetti fragili e anziani, rappresenta l’emergenza sanitaria più importante della fine dell’autunno e dell’inverno 2024”.