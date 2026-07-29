La giunta regionale, su proposta dell'assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda, ha deliberato la nomina del commissario regionale per la reggenza del Comune di Ottana (Nuoro), in attesa della definizione della vicenda davanti al Tar della Sardegna dopo il ricorso presentato dal ministero dell'Interno secondo il quale il sindaco Franco Saba, - prima ai domiciliari poi in carcere con l'accusa di tentata concussione in concorso - non poteva nominare vicesindaco e giunta appena rieletto lo scorso giugno. L'incarico di commissario è stato affidato a Giovanni Basolu.
Il paese del Nuorese era assurto agli onori
delle cronache in quanto il sindaco, Franco Saba, era stato
rieletto primo cittadino, lo scorso giugno con il 60,8% delle
preferenze (era unico candidato), mentre si trovava ai domiciliari.
Poco prima che venisse sospeso dalle sue funzioni, in base alla
legge Severino, aveva però nominato la giunta comunale con una pec
e il comune non era stato commissariato in quanto retto dal
vicesindaco.
Subito erano sorti dubbi sulla legittimità delle
nomine che secondo il ministero dell'Interno non potevano essere
fatte: il Dipartimento per gli Affari Interni e la prefettura di
Nuoro avevano proposto un ricorso al Tar che si è espresso lo
scorso 22 luglio. Con un decreto il presidente del Tribunale
amministrativo della Sardegna aveva accolto l'istanza di tutela
cautelare monocratica sospendendo l'efficacia delle nomine ma,
vista la complessità della materia, aveva fissato la trattazione
collegiale in camera di consiglio il 2 settembre.
"La decisione si rende necessaria a seguito
della situazione determinatasi dopo il provvedimento del Tar
Sardegna, che ha sospeso gli atti relativi alla nomina della Giunta
e del vicesindaco, con conseguenti ripercussioni sulla piena
operatività dell'ente", si legge nella nota della Regione.
"Non si tratta dello...