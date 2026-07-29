Dopo stop Tar a nomine giunta, Regione nomina commissario al comune di Ottana - Notizie

La giunta regionale, su proposta dell'assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda, ha deliberato la nomina del commissario regionale per la reggenza del Comune di Ottana (Nuoro), in attesa della definizione della vicenda davanti al Tar della Sardegna dopo il ricorso presentato dal ministero dell'Interno secondo il quale il sindaco Franco Saba, - prima ai domiciliari poi in carcere con l'accusa di tentata concussione in concorso - non poteva nominare vicesindaco e giunta appena rieletto lo scorso giugno. L'incarico di commissario è stato affidato a Giovanni Basolu.Il paese del Nuorese era assurto agli onori delle cronache in quanto il sindaco, Franco Saba, era stato rieletto primo cittadino, lo scorso giugno con il 60,8% delle preferenze (era unico candidato), mentre si trovava ai domiciliari. Poco prima che venisse sospeso dalle sue funzioni, in base alla legge Severino, aveva però nominato la giunta comunale con una pec e il comune non era stato commissariato in quanto retto dal vicesindaco.Subito erano sorti dubbi sulla legittimità delle nomine che secondo il ministero dell'Interno non potevano essere fatte: il Dipartimento per gli Affari Interni e la prefettura di Nuoro avevano proposto un ricorso al Tar che si è espresso lo scorso 22 luglio. Con un decreto il presidente del Tribunale amministrativo della Sardegna aveva accolto l'istanza di tutela cautelare monocratica sospendendo l'efficacia delle nomine ma, vista la complessità della materia, aveva fissato la trattazione collegiale in camera di consiglio il 2 settembre."La decisione si rende necessaria a seguito della situazione determinatasi dopo il provvedimento del Tar Sardegna, che ha sospeso gli atti relativi alla nomina della Giunta e del vicesindaco, con conseguenti ripercussioni sulla piena operatività dell'ente", si legge nella nota della Regione."Non si tratta dello...

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