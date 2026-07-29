Tennis, Italia under 18 sfida la Grecia per un posto in finale - Notizie

Italia contro Grecia per decidere chi andrà in finale alla Summer cup iniziata questa mattina al Tc Cagliari. L'altra semifinale invece sará Spagna-Polonia. Dalle 9 Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo in campo per provare ad arrivare il più lontano possibile e guadagnarsi il viaggio per la Final Eight in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia.

V La Summer cup è il torneo che ha battezzato campioni come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro. È un campionato europeo a squadre con i migliori under 18 del continente. Sei nazionali in campo a Cagliari, ma due sono giá fuori: la Grecia, prossima avversaria dell'Italia, ha eliminato Monaco al termine di una sfida tiratissima, almeno nei primi due singolari. L'incontro si è deciso soltanto con il doppio: 6-1, 6-0 per gli ellenici. Gli azzurri dovranno stare attenti soprattutto a Panagiotos Grammatikatis, il vincitore del duello di stamattina nel singolare contro il monegasco Leonardo Ljubicic. Dall'altra parte del tabellone facile vittoria della Polonia, 3-0, contro Andorra.

Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo, capitanati da Federico Malanca possono diventare i Sinner, Cobolli e Musetti del futuro: per ora sono rispettivamente, sotto i 18 anni, i numeri 25, 28 e 29 al mondo. Nel 2027 sará Cagliari a ospitare le fasi finali delle Summer Cups Under 18.





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