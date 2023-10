Divieto di dimora nel paese dove vive la moglie, dopo il fermo dell’altra sera

Cronaca In passato era stato denunciato per maltrattamenti

Donori

I carabinieri lo avevano sorpreso nel cortile di casa della moglie, nonostante il divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla donna disposto dal giudice, tanto che per lui, un bracciante agricolo di 44 anni era scattato l’arresto. Adesso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Cagliari ha disposto un nuovo divieto, stavolta di dimora nel comune di residenza della donna, Donori, dove la vicenda è avvenuta.

L’uomo, tornato in libertà dopo una notte in camera di sicurezza, se dovesse contravvenire a questo obbligo rischia di essere nuovamente arrestato e di finire in carcere.

I provvedimenti adottati sono la conseguenza di vicende pregresse di maltrattamenti e una forma di tutela nei confronti della donna.

