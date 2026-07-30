(Adnkronos) - "Cristian ha asfaltato Filippo Bisciglia e Soraya". Il popolo del web, ancora una volta, si è schierato in maniera piuttosto netta dopo l'ultima puntata di Temptation Island, che ha mostrato le coppie del reality un mese dopo essere uscite dal villaggio. Quella formata da Cristian e Soraya aveva abbandonato il programma dopo un falò infuocato, pieno di accuse e rancori, separati e la decisione è stata confermata anche a telecamere spente.

Durante l'ultima puntata andata in scena ieri sera, i due si sono presentati davanti a Filippo Bisciglia per un nuovo falò improvvisato, che voleva chiarire le cose ma che ha finito per regalare un altro confronto piuttosto acceso. Durante la loro discussione, Cristian ha rivelato di star frequentando la tentatrice Nicole, di cui però Soraya non era al corrente nonostante i due si fossero visti pochi giorni dopo la fine delle riprese.

Proprio l'omissione di Cristian, che pure aveva risposto all'ormai ex fidanzata negando la presunta frequentazione con un'altra tentatrice, ha provocato la reazione rabbiosa di Soraya, che ha chiesto perché non l'avesse messa al corrente prima quando lui stesso parlava di rispetto. A sua difesa è intervenuto, proprio come successo durante il falò di confronto al villaggio, Bisciglia. Il conduttore ha fatto notare che, secondo lui, avrebbe dovuto dirglielo ma ha ricevuto la netta risposta di Cristian: "Lei è libera di fare quello che ha fatto nel programma e io non sono libero di fare lo stesso fuori, dopo che ci siamo lasciati e con rispetto?".

Una risposta che ha 'zittito' sia Soraya che Bisciglia, o almeno questa è stata l'interpretazione dei tanti fan del programma, che già avevano criticato il conduttore per la sua strenua, e secondo loro immotivata, difesa della ragazza durante il primo falò di confronto.