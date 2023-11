Dall’Oristanese 59 bambini a San Pietro per incontrare Papa Francesco – Foto e video

Oristano

Accompagnati da don Enrico Porcedda e don Daniele Quartu

Un’esperienza indimenticabile quella dei 59 bambini delle parrocchie di Villaurbana, Ollastra, Siamanna, Siapiccia e Villanova Truschedu che ieri – 6 novembre – hanno risposto all’appello di Papa Francesco, prendendo parte all’evento mondiale “Impariamo dai bambini e dalle bambine”.

Il viaggio è iniziato molto presto, tra l’entusiasmo di tutti. “È stato molto bello, ma sicuramente stancante”, ha spiegato don Enrico Porcedda, che insieme a Don Daniele Quartu ha accettato la sfida di accompagnare i bimbi fino al Vaticano. “Siamo stati in viaggio per ben 22 ore: partiti alle 3 del mattino e tornati la notte. Si è fatta l’una e mezzo! Nonostante ciò è andato tutto bene: i voli sono stati in orario e anche l’organizzazione fantastica. I bimbi sono stati vivaci, ma molto ubbidienti, verso noi parroci e gli altri accompagnatori”.

La giornata a San Pietro è stata densa di impegni. “La mattina abbiamo preso parte alla messa celebrata dal parroco di San Pietro, padre Agnello Stoia”, ha continuato don Enrico. “Per il pomeriggio era poi previsto l’incontro con il Papa”.

La delegazione dell’Oristanese aveva dei posti invidiabili. “Siamo riusciti a entrare per primi nell’Aula Paolo VI, perciò il settore era ottimo”, ha aggiunto il parroco. “Quando Papa Francesco ci è passato accanto abbiamo potuto toccarlo, salutarlo e dargli di persona delle lettere, siano noi parroci che i bambini”.

Il cerimoniale prevedeva che due bambini della delegazione, vestiti con il costume tradizionale, si avvicinassero al Papa, ma non è stato possibile. “C’è stato un cambio di programma”, ha spiegato il parroco. “Una bambina di Ollastra e uno di Villaurbana hanno comunque partecipato all’incontro in abiti tradizionali, è stato molto bello, in ogni caso”.

Don Daniele e don Enrico presiedono le cinque parrocchie in solidum da pochi mesi. “Speriamo che questa bellissima esperienza possa essere un ottimo punto di partenza per le nostre comunità”, ha concluso don Enrico. “Si è creato subito un bel clima in tutto il gruppo: siamo davvero felici che sia andata bene e che i ragazzi fossero contenti”.