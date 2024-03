Oristano

Un messaggio per le comunità delle diocesi di Oristano e Ales-Terralba

“Il mio augurio per tutti voi è che questa Pasqua di Resurrezione ci sorprenda, che nonostante talvolta si cammini al buio, questo non mortifichi il nostro desiderio di Dio e la speranza dell’incontro con il Signore, che sappiamo correre per ciò che dà senso alla nostra vita e infine aprirci al mistero di credere in lui: il Risorto!”.

Con queste parole l’Arcivescovo Metropolita di Oristano e Vescovo di Ales-Terralba ha voluto porgere gli auguri alla comunità cristiana della diocesi. Pubblichiamo integralmente il suo messaggio.

Si recò al sepolcro quando era buio…

Cosa agita il cuore di Maria di Magdala nell’incamminarsi, di buon mattino quando era ancora buio, verso il sepolcro dove è stato deposto il corpo di Gesù? Il desiderio di un ultimo sguardo, al luogo dove giace il Maestro: la spinta a manifestare un dolore che non si può contenere, il desiderio nascosto, inconfessato, di una notizia che la sorprenda… Maria Maddalena ha vissuto, nelle ultime ore, il buio della tristezza e lo strazio di vedere una persona amata, innocente, torturata e