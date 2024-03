San Vero Milis

Martedì sera incontro con l’autore in biblioteca



Lo scrittore Francesco Cossu presenterà il libro “Sognare costa caro” a San Vero Milis. L’appuntamento è per martedì prossimo, 2 aprile, alle 18 in biblioteca.

Bruno Daga dialogherà con l’autore, mentre Ignazia Deiana leggerà alcuni brani del libro.

Il romanzo “Sognare costa caro” ha come protagonista l’ispettore capo Vittorio Corti, testardo e controcorrente, già figura cardine di altri romanzi gialli di Francesco Cossu.

Stavolta la vittima è un produttore discografico che viene trovato morto nella sua villa, con la testa dentro il forno.

Le indagini si indirizzano sul gruppo musicale Onda rotta. L’uomo assassinato aveva prodotto i loro primi tre album, ma il quarto – intitolato come il romanzo “Sognare costa caro” – non è mai stato pubblicato, per ragioni poco chiare.

La serata in biblioteca è organizzata dall’Assessorato alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune di San Vero Milis.

