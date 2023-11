Controlli gratuiti e una tavola rotonda a Laconi per la Giornata mondiale del diabete

Oristano

Iniziativa di Asl di Oristano e Aniad assieme a due amministrazioni comunali

Il municipio di Laconi e le cascate di Nurallao illuminate di blu. E ancora controlli gratuiti per i cittadini nel cuore del Sarcidano. Così la Asl 5 di Oristano ha scelto di celebrare domenica prossima, 12 novembre, la Giornata mondiale del diabete, compartecipando all’iniziativa organizzata dalla sezione sarda dell’Associazione nazionale italiana atleti diabetici e dalle amministrazioni comunali di Laconi e Nurallao. In particolare, la Struttura complessa di Diabetologia dell’ospedale San Martino di Oristano, diretta dalla dottoressa Concetta Clausi, animerà gli eventi di domenica fra Nurallao e Laconi.

“La Giornata mondiale del diabete rappresenta l’opportunità di far conoscere meglio alla popolazione questa patologia cronica così diffusa, poiché sia per la cura che per la prevenzione di alcune forme di diabete è indispensabile promuovere corretti stili di vita”, ha esordito la dottoressa Clausi. “I dati ufficiali parlano di una prevalenza del diabete nella nostra regione veramente importante, con oltre 110.000 casi di pazienti affetti da questa patologia, mentre nel solo Oristanese i casi di diabete sono oltre 11.000: circa il 14% della popolazione della nostra provincia, corrispondente sostanzialmente al bacino di utenza della Asl 5. La sola Struttura complessa di Diabetologia di Oristano ne segue circa 7.000, con un impegno clinico assistenziale notevole”.

“Il diabete non è un’unica entità patologica”, ha aggiunto la dottoressa Clausi, “ma è rappresentato da diverse forme. Anche nella nostra realtà, come a livello globale, il più rappresentato è il diabete di tipo 2, con oltre l’80% dei casi. C’è poi il diabete tipo 1, che nella nostra regione e provincia ha una incidenza quattro volte superiore rispetto alle altre regioni italiane, paragonabile all’incidenza nord europea, quindi tra le più alte al mondo. Non dobbiamo dimenticare l’importanza del diabete in gravidanza per la sua influenza non solo sugli esiti gestazionali a breve termine, ma anche sulla salute futura sia della madre che del nascituro, nel prosieguo della vita adulta. Inoltre una quota non trascurabile dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva ha questa problematica di salute, che condiziona l’esito delle cure anche in riferimento alla patologia principale”.

Domenica alle ore 8.30 per chi parte da Oristano ritrovo nel terrapieno di viale Fondazione Rockefeller e partenza in bus per Nurallao. Alle 10 il ritrovo per tutti nel parco di Is Arinus a Nurallao, con colazione offerta dal Comune, registrazione e consegna del cappellino dell’evento.

Alle 10.30 partirà la camminata da Nurallao a Laconi con guide esperte, e alle 13 il pranzo nell’oasi francescana. Dalle 15 nel cineteatro di Laconi controlli gratuiti della glicemia, pressione arteriosa e colloqui informativi, sempre gratuiti, con medici, nutrizionisti ed infermieri della Diabetologia di Oristano.

Alle 16, sempre nel cineteatro, la tavola rotonda dal tema “Diabete: questo sconosciuto”. La dottoressa Concetta Clausi, il diabetologo Augusto Ogana e Benedetto Mameli, presidente della sezione Sarda dell’Aniad parleranno del diabete di tipo 1 e 2 nel bambino e nell’adulto.

Alle ore 17.30 la consegna dei braccialetti blu e l’arrivo in municipio, che sarà illuminato con luci blu. Stessa illuminazione alle 18 per le cascate nel parco di Is Arinus a Nurallao.

“La conoscenza della malattia e la prevenzione anche in questo caso rappresentano un’arma vincente per frenare la diffusione di una patologia come il diabete e la Asl 5 ancora una volta è al fianco dei medici, degli operatori sanitari e dei pazienti”, hanno dichiarato il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, e il direttore sanitario Antonio Maria Pinna.

Martedì, 7 novembre 2023