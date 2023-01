Alghero

Giovedì 26 gennaio una manifestazione per lanciare la vertenza trasporti

“Va scongiurata ogni ipotesi di ridimensionamento in ottica stagionale dello scalo di un vasto territorio come quello del Sassarese, con un sistema rilevante di istituzioni e imprese”. In difesa dell’aeroporto di Alghero “occorre dunque assumere un’azione coesa e determinata da parte dell’intero territorio, per promuovere il riconoscimento definitivo e concreto del diritto alla mobilità”.

Ecco il perché della manifestazione pubblica annunciata per giovedì 26 gennaio al cinema Miramare, dalle 10. Nella stessa giornata si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio comunale di Alghero.

In un documento firmato da Gian Vittorio Campus (presidente della Rete Metropolitana Nord Sardegna), Pietro Fois (amministratore straordinario della Provincia di Sassari) e Pier Luigi Ledda (coordinatore del Tavolo Istituzioni Parti sociali) si parla di “azioni che vanno estese al tema complesso quanto problematico della mobilità interna dell’intero territorio regionale, considerato lo stato deficitario in cui versano i trasporti stradali, ferroviari e marittimi”.

“Per la Provincia di Sassari assume una indispensabile priorità l’esigenza di ammodernare e riorganizzare il sistema della mobilità, considerata l’evidente criticità in termini di discontinuità tra i territori e all’interno degli stessi, data da un sistema inadeguato di trasporto pubblico, oltre che da un complesso insufficiente di infrastrutture per la mobilità. Emblematico lo stato dei collegamenti di tutti i principali Comuni con Sassari, con Alghero, con l’Aeroporto Riviera del Corallo, con Porto Torres e con il Porto di Porto Torres ad Ovest, così come ad Est con Olbia, con l’Aeroporto Costa Smeralda e con il Porto di Olbia”, prosegue la nota.

“Solo un nuovo modello di sviluppo basato sulle pari opportunità anche nella mobilità può offrire al nostro territorio e alla nostra regione nuove possibilità. Si tratta di obiettivi da perseguire, al più presto e su nuove basi, in un negoziato prima con lo Stato italiano e poi l’Europa”.

“Crediamo sia necessario rendere visibile la forte preoccupazione e la grande attenzione che la nostra comunità attribuisce a questi temi”, scrivono Campus, Fois e Ledda, “attraverso una grande e partecipata manifestazione pubblica alla quale sono invitati i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali”.

Il documento è indirizzato anche ai parlamentari del Nord Sardegna, di Nuoro e di Oristano e ai sidaci di Oristano e Bosa, con i rispettivi Consigli comunali.

24 gennaio 2023