Oristano

Sarà diffuso per la sottoscrizione dei cittadini nelle piazze

Attende le prime risposte il Coordinamento dei Comitati sardi per la Sanità Pubblica, nato alla fine dello scorso anno con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali e stimolare una discussione sui problemi della sanità in Sardegna.

“Abbiamo inviato il documento prodotto a diverse associazioni che operano nei territori, affinché facciano da mediazione con le amministrazioni”, ha spiegato il portavoce del Coordinamento per la provincia di Oristano, Alessandro Rosas. “Con alcune siamo in attesa di organizzare incontri e con altre in attesa di risposta”.

“Se non ci saranno riscontri positivi, invieremo massicciamente il documento come Coordinamento”, ha detto ancora Rosas, ricordando l’importanza del coinvolgimento della politica locale: “La situazione non vede miglioramenti e se non si muovono loro la partita è persa”.

Il documento, che prossimamente sarà reso noto, potrà essere sottoscritto da tutti i cittadini con una raccolta firme. “Partirà in contemporanea con la diffusione del documento”, ha anticipato Alessandro Rosas. “E ci sarà una attività di sensibilizzazione nelle piazze da parte dei comitati territoriali”.

Il Coordinamento dei Comitati sardi per la Sanità pubblica, presentato ufficialmente il 17 dicembre, riunisce Cittadini Liberi, Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, Comitato per la difesa della Sanità del Marghine, SOS Sanità Barbagia Mandrolisai, Comitato della Baronia, Comitato infermieri Sud-Sardegna, Comitato Sa Luxi – Registro tumori, Comitato SOS Vogliamo i medici a Oliena, Comitato spontaneo cittadini della Gallura Tempio, Associazione SVS Viaggi per la Salute, ADI Quartu-Panteolla, La Voce dei Nuoresi, Progetto per Nuoro e USB Cagliari, più Federazione del Sociale.

Martedì, 24 gennaio 2023