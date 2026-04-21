Kenya, premier: "Ruto guida riforme e integrazione economica africana"

(Adnkronos) - "Il presidente del Kenya Ruto è un leader esperto e profondamente impegnato al servizio del Paese. Ha assunto un ruolo centrale nell’Unione Africana, guidando processi di riforma che coinvolgono 54 Stati membri". Lo ha detto Musalia Mudavadi, primo ministro e ministro degli Esteri del Kenya, intervenendo all'evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro", presso il Campus Luiss Guido Carli che ha avuto quale ospite d’eccezione William Samoei Ruto, Presidente della Repubblica del Kenya.

Tra le priorità del presidente kenyota "ci sono la promozione dell’Africa Continental Free Trade Area, che punta a rafforzare il commercio interno al continente, e lo sviluppo del settore manifatturiero, considerato strategico per la crescita economica africana - ha spiegato Mudavadi -. L’Africa sta diventando un punto di riferimento per l’Unione Africana e per il continente". Il premier ha inoltre evidenziato l’approccio di Ruto "basato su una cooperazione 'win-win', cioè vantaggiosa per tutti, sia per l’Africa sia per i partner internazionali, con una particolare attenzione alle opportunità per le giovani generazioni ed è, inoltre, impegnato nelle iniziative di costruzione della pace nella regione".

Il Kenya, ha aggiunto Mudavadi "è anche attivamente impegnato nei processi di pace e stabilità nella regione". Infine, ha ricordato "la solidità dei rapporti con l’Italia, esprimendo la volontà di rafforzare ulteriormente questa collaborazione in futuro".