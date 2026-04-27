Concertone Primo Maggio, i Pinguini Tattici Nucleari completano il cast

(Adnkronos) - I Pinguini Tattici Nucleari completano la lineup del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, dedicato quest’anno al tema 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale'.

Dal 2019, anno della loro prima esibizione al Concertone, i Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato traguardi importanti dominando le classifiche e riempiendo gli stadi, ma mantenendo sempre intatta la loro capacità di descrivere la realtà quotidiana in modo diretto ed ironico. 86 Platini, 11 Ori e un nuovo tour negli stadi per il 2027 li rendono attualmente la band più importante del panorama italiano, pronta a trasformare la piazza in un unico, immenso coro.

Ecco l'elenco degli altri cantanti già annunciati (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.

In attesa che vengano svelati mercoledì 29 aprile i conduttori del Concertone, la lineup ora è completa. Un mosaico sonoro e generazionale che il Primo Maggio di Roma, anno dopo anno, interpreta con un’identità riconoscibile e coerente, intercettando i temi più urgenti della società contemporanea, valorizzando la qualità delle proposte e l’attenzione ai linguaggi del presente. Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. 'Il domani è ancora nostro' è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità.

L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202.