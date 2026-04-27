La potenza della scrittura narrativa sta nella capacità di svelare
l'anima dei paesi, custodi di identità, memorie, storie. È lo
spirito della terza edizione di "Luoghi Letterari", progetto ideato
da Gianmarco Murru, presidente dell'associazione Mediterranea, e
Giulio Pisano, direttore artistico.
Coinvolge cinque scrittori ospitati in residenza
in quattro paesi della Sardegna per scoprire paesaggi, tradizioni,
saperi che attendono di essere raccontati. È stato presentato oggi
alla Fondazione di Sardegna a Cagliari, presenti organizzatori,
scrittori e amministratori.
I racconti nati dall'esperienza saranno
pubblicati in Luoghi letterari Sardegna 2026 edito Arkadia. La
nuova mappa unisce i territori di Capoterra, Musei, Teulada e Teti
grazie alla penna noir di Gianluca Morozzi, all'ironia di Dora
Esposito, nota sul web come DoraEbasta, all'arte di Michela
Tanfoglio, apprezzata editor italiana, conosciuta come Madame
Picasso, Naike Rivelli attrice, cantante e compositrice, e Vladimir
Di Prima, scrittore e regista di docufilm.
Dal 27 aprile al 2 maggio saranno ospiti delle
comunità sarde per una residenza a contatto con abitanti e realtà
culturali.
Morozzi arriverà a Musei, paese di tradizioni
agropastorali, murales, case in terra cruda. A Capoterra ci saranno
Dora Esposito e Michela Tanfoglio. Per loro sarà l'occasione per
assistere alla sosta di Sant'Efisio che, in viaggio da Cagliari a
Nora verso il luogo del martirio, si ferma a Su Loi per la
tradizionale messa solenne, in un trionfo di colori, profumi di
ramadura, suoni di campane e launeddas che accompagnano il cammino
dei pellegrini.
Vladimir Di Prima andrà verso Teti per scoprire
i suoi straordinari boschi abitati già in epoca prenuragica, dove
si trova il villaggio nuragico di S'Urbale. A Teulada, uno dei
paesi dei centenari inseriti nella Blue Zone, arriva Naike
Rivelli.
"Il nostro progetto punta a far conoscere,...
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