Capoterra, Musei, Teulada e Teti diventano 'Luoghi letterari' - Notizie

La potenza della scrittura narrativa sta nella capacità di svelare l'anima dei paesi, custodi di identità, memorie, storie. È lo spirito della terza edizione di "Luoghi Letterari", progetto ideato da Gianmarco Murru, presidente dell'associazione Mediterranea, e Giulio Pisano, direttore artistico.Coinvolge cinque scrittori ospitati in residenza in quattro paesi della Sardegna per scoprire paesaggi, tradizioni, saperi che attendono di essere raccontati. È stato presentato oggi alla Fondazione di Sardegna a Cagliari, presenti organizzatori, scrittori e amministratori.I racconti nati dall'esperienza saranno pubblicati in Luoghi letterari Sardegna 2026 edito Arkadia. La nuova mappa unisce i territori di Capoterra, Musei, Teulada e Teti grazie alla penna noir di Gianluca Morozzi, all'ironia di Dora Esposito, nota sul web come DoraEbasta, all'arte di Michela Tanfoglio, apprezzata editor italiana, conosciuta come Madame Picasso, Naike Rivelli attrice, cantante e compositrice, e Vladimir Di Prima, scrittore e regista di docufilm.Dal 27 aprile al 2 maggio saranno ospiti delle comunità sarde per una residenza a contatto con abitanti e realtà culturali.Morozzi arriverà a Musei, paese di tradizioni agropastorali, murales, case in terra cruda. A Capoterra ci saranno Dora Esposito e Michela Tanfoglio. Per loro sarà l'occasione per assistere alla sosta di Sant'Efisio che, in viaggio da Cagliari a Nora verso il luogo del martirio, si ferma a Su Loi per la tradizionale messa solenne, in un trionfo di colori, profumi di ramadura, suoni di campane e launeddas che accompagnano il cammino dei pellegrini.Vladimir Di Prima andrà verso Teti per scoprire i suoi straordinari boschi abitati già in epoca prenuragica, dove si trova il villaggio nuragico di S'Urbale. A Teulada, uno dei paesi dei centenari inseriti nella Blue Zone, arriva Naike Rivelli."Il nostro progetto punta a far conoscere,...

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