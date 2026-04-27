Più tutele, canoni calmierati e incentivi fiscali. Presentato a
Palazzo Bacaredda l'accordo territoriale per le locazioni abitative
agevolate per il 2026.
L'accordo, sottoscritto dalle principali
organizzazioni dei proprietari (Apci, Confedilizia, Asppi, Uppi) e
degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat), sostituisce quello in vigore
dal 2018 (aggiornato a maggio 2029) e introduce regole aggiornate
per i contratti a canone agevolato "3+2", per i contratti
transitori e per quelli destinati agli studenti universitari.
Il territorio cagliaritano è stato suddiviso in
zone omogenee e "microzone", alle quali corrispondono fasce di
oscillazione dei canoni. I valori vengono determinati sulla base di
criteri oggettivi: ubicazione, stato dell'immobile, dotazioni,
efficienza energetica e servizi presenti nel quartiere.
Previste agevolazioni fiscali per chi sceglie il
canone concordato: cedolare secca con aliquota ridotta e IMU
agevolata, a fronte di affitti più bassi rispetto ai prezzi di
mercato. Un meccanismo che, secondo i firmatari, può favorire
l'emersione del sommerso e rimettere in circolazione immobili oggi
sfitti.
Tra i punti qualificanti dell'accordo figura
inoltre l'attenzione al diritto all'abitare e alle fasce più deboli
della popolazione.
Il protocollo richiama e il contrasto alle
discriminazioni nell'accesso alla casa e prevede il rafforzamento
degli strumenti di conciliazione stragiudiziale e di monitoraggio
del mercato, attraverso l'istituzione di un Osservatorio
territoriale sulle locazioni. A sottolineare il valore sociale
dell'intesa sono stati il sindaco Massimo Zedda, l'assessora alla
Salute e benessere Anna Puddu, e l'assessore alla Pianificazione
strategica, Urbanistica e ambientale Matteo Leccis Cocco Ortu.
"Questo accordo - hanno rimarcato - rappresenta un passaggio
importante per garantire il diritto alla casa e per costruire un
mercato degli affitti più equo e trasparente". Inoltre, può
contribuire a "offrire risposte concrete a studenti, giovani
coppie, lavoratori e famiglie che faticano a sostenere i costi
dell'abitare,...
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