Cagliari, protocollo sugli affitti tra canoni calmierati e incentivi fiscali - Notizie

Più tutele, canoni calmierati e incentivi fiscali. Presentato a Palazzo Bacaredda l'accordo territoriale per le locazioni abitative agevolate per il 2026.L'accordo, sottoscritto dalle principali organizzazioni dei proprietari (Apci, Confedilizia, Asppi, Uppi) e degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat), sostituisce quello in vigore dal 2018 (aggiornato a maggio 2029) e introduce regole aggiornate per i contratti a canone agevolato "3+2", per i contratti transitori e per quelli destinati agli studenti universitari.Il territorio cagliaritano è stato suddiviso in zone omogenee e "microzone", alle quali corrispondono fasce di oscillazione dei canoni. I valori vengono determinati sulla base di criteri oggettivi: ubicazione, stato dell'immobile, dotazioni, efficienza energetica e servizi presenti nel quartiere.Previste agevolazioni fiscali per chi sceglie il canone concordato: cedolare secca con aliquota ridotta e IMU agevolata, a fronte di affitti più bassi rispetto ai prezzi di mercato. Un meccanismo che, secondo i firmatari, può favorire l'emersione del sommerso e rimettere in circolazione immobili oggi sfitti.Tra i punti qualificanti dell'accordo figura inoltre l'attenzione al diritto all'abitare e alle fasce più deboli della popolazione.Il protocollo richiama e il contrasto alle discriminazioni nell'accesso alla casa e prevede il rafforzamento degli strumenti di conciliazione stragiudiziale e di monitoraggio del mercato, attraverso l'istituzione di un Osservatorio territoriale sulle locazioni. A sottolineare il valore sociale dell'intesa sono stati il sindaco Massimo Zedda, l'assessora alla Salute e benessere Anna Puddu, e l'assessore alla Pianificazione strategica, Urbanistica e ambientale Matteo Leccis Cocco Ortu. "Questo accordo - hanno rimarcato - rappresenta un passaggio importante per garantire il diritto alla casa e per costruire un mercato degli affitti più equo e trasparente". Inoltre, può contribuire a "offrire risposte concrete a studenti, giovani coppie, lavoratori e famiglie che faticano a sostenere i costi dell'abitare,...

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