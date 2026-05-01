Sinner in finale a Madrid, Fils battuto in 2 set in semifinale - Rivivi il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6-2, 6-4 in 1h26'. L'altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del 28esimo in carriera. Sinner, imbattuto da 22 match, nella stagione in corso ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Madrid, giocherà la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 considerando anche il finale della scorsa stagione.

Nella seconda semifinale si affronteranno il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2, e il belga Alex Blockx.