Si è svolta nella Sala Consiliare del Palazzo Regio di Cagliari la
cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite
dal Presidente della Repubblica ai lavoratori della Sardegna che si
sono distinti per impegno, competenza e responsabilità nel corso
della loro carriera. L'onorificenza è stata data a 20 nuovi Maestri
del Lavoro, provenienti da tutta l'Isola ed impiegati nei vari
settori produttivi.
Alla presenza della Prefetta, Paola Dessì, delle
autorità civili e militari e delle rappresentanze del mondo del
lavoro, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha
sottolineato il valore profondo della ricorrenza del Primo Maggio e
il significato del riconoscimento conferito.
"Il lavoro non è soltanto una dimensione
dell'economia. È una questione che riguarda la qualità della nostra
democrazia e la forma della nostra convivenza civile", ha
dichiarato la Presidente, richiamando il ruolo centrale che la
Costituzione attribuisce al lavoro come fondamento della
Repubblica.
Nel suo intervento, Todde ha evidenziato come il
Primo Maggio rappresenti un momento di riflessione collettiva sul
valore attribuito al lavoro e sulla distanza ancora esistente tra
diritti affermati e diritti effettivamente garantiti. Le Stelle al
Merito del Lavoro, ha spiegato, riconoscono percorsi individuali ma
restituiscono anche una visione del lavoro come elemento con una
forte dimensione pubblica e sociale.
Un passaggio significativo è stato dedicato alla
specificità della Sardegna, dove la condizione insulare incide
sulle opportunità e sui percorsi professionali. "Le distanze non
sono un elemento neutro. Incidono sulla mobilità, sulle possibilità
di costruire un percorso stabile, sulla scelta stessa di restare
nella propria terra".
La presidente ha inoltre ribadito l'impegno
della Regione Sardegna nel ridurre gli squilibri e accompagnare le
trasformazioni del mercato del lavoro, attraverso politiche
orientate al rafforzamento delle competenze, al sostegno delle...
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