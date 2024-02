Zeddiani

Regolamento approvato dal Comune



Il Comune di Zeddiani ha approvato il regolamento per l’istituzione del servizio di volontariato civico comunale “Cittadinanza attiva”. L’amministrazione intende in questo modo riconoscere e valorizzare la funzione del servizio di volontariato civico, quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità.

“Volevamo disciplinare le attività che possono essere liberamente intraprese da ogni cittadino che desideri prestare il suo tempo alla comunità, anche senza far parte di un’associazione”, ha spiegato l’assessora alla Cultura, alla Comunicazione e al Bilancio, Cristina Antonia Dessì, “Ora c’è un regolamento che riconosce e valorizza l’azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo. L’impegno espresso da quanti sono animati da valori di partecipazione civile e coscienza civica coincide con i principi sui quali si fonda il servizio di volontariato civico: rafforzamento dei legami sociali nelle diverse generazioni; partecipazione di tutti, comprese le persone deboli e svantaggiate, alla vita sociale; promozione, valorizzazione, cura e tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, degli immobili pubblici e ad uso pubblico, delle infrastrutture pubbliche, delle attività ricreative e educative, delle attività di istruzione e di formazione. Il regolamento imposta un programma che offre opportunità di volontariato in occasione di eventi e manifestazioni, ma soprattutto con la partecipazione a particolari progetti in ambito sociale, culturale e di decoro urbano”.

Gli aspiranti volontari potranno chiedere, in qualunque periodo dell’anno, di essere iscritti al registro dei volontari civici “Cittadinanza attiva”, scegliendo di prestare la propria collaborazione in uno o più degli ambiti proposti: “socioassistenziale ed educativo”, “tutela ambientale, valorizzazione del territorio comunale e creatività urbana”, “cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali”, “cultura, turismo e tempo libero” e “sport”.

Tra gli interventi regolamentati ci sono il supporto alle attività dei servizi di aggregazione sociale e di sostegno alle persone svantaggiate, la sorveglianza, la manutenzione e la cura di aree verdi, la pulizia di strade, piazze e marciapiedi, i lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici comunali, scuole o luoghi di aggregazione, la manutenzione delle aree giochi e gli interventi di decoro urbano e valorizzazione di beni comuni.

Verrà incentivata la creatività urbana con l’ideazione e/o realizzazione di opere e istallazioni artistiche e decorative e verranno proposte attività di supporto all’organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, artistico, folkloristico e sportivo organizzate e/o patrocinate dall’amministrazione comunale, nonché la gestione di sale pubbliche, il supporto alla gestione e alle attività della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale.

Il senso del servizio è dunque mettersi a disposizione del proprio paese, sperimentare e contribuire così, attraverso azioni di cittadinanza attiva e di impegno civico, alla creazione e al consolidamento di un gruppo disponibile all’impegno per la collettività, acquisendo allo stesso tempo nuove competenze e maturando esperienze che potranno rappresentare un valore aggiunto nel percorso di vita di ognuno.

Martedì, 20 febbraio 2024