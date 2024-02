“Le zone umide e la vita delle persone sono strettamente intrecciate”, commenta il delegato oristanese della Lipu Gabriele Pinna, “sono state interconnesse nel corso della storia in vari modi. Oggi molte persone traggono i loro mezzi di sussistenza, ispirazione e resilienza da questi ecosistemi produttivi. Che si tratti della fornitura di acqua pulita, della fonte di cibo o della protezione da eventi meteorologici estremi, le zone umide sono fondamentali per il nostro benessere fisico e mentale. Benessere legato a ciò che le zone umide ci offrono, attività legate all’escursionismo, al birdwatching e alla fotografia naturalistica”.

Il 2 febbraio del 1971 + la data di nascita della Convenzione di Ramsar, trattato internazionale sottoscritto da 171 paesi e comprendente 21.452 siti. Nell’isola i siti interessati sono nove, sei dei quali in provincia di Oristano. Questo documento riconosce che il ripristino delle zone umide deve essere una priorità fondamentale a garanzia di un futuro sostenibile.

L’iniziativa – curata da Lipu Oristano, Cooperativa pescatori Sant’Andrea e Fondazione Medsea, con la partecipazione del Comune di Arborea – rientra tra gli appuntamenti per la Giornata mondiale delle zone umide, per celebrare gli stagni e lagune della Sardegna. Quest’anno l’iniziativa ricade nel 53° anniversario dalla Convenzione di Ramsar, che riconosce la rilevanza internazionale delle zone umide e identifica le aree più ricche dal punto di vista della loro biodiversità avifaunistica.

Una domenica in mezzo alla natura, a S’Ena Arrubia, alla scoperta delle peculiarità della laguna e degli aspetti naturalistici, parlando di storia, pesca e non solo. All’incontro ha partecipato un attento gruppo di persone provenienti da diversi centri della Sardegna. La giornata si è chiusa con la visita alla peschiera, con attività di birdwatching e con un gradito rinfresco a base di prodotti “Arrubia”, marchio della Cooperativa pescatori Sant’Andrea.

Nel corso dell’incontro Pinna ha descritto il territorio della bonifica del Sassu e la situazione attuale di S’Ena Arrubia, focalizzandosi su come questo stagno abbia subito importanti interventi negli anni Ottanta e come la creazione di un canale a mare abbia trasformato l’acqua da dolce a salmastra. Il delegato della Lipu ha inoltre sottolineato la grande biodiversità della laguna e degli habitat limitrofi, che ospita nel corso delle stagioni 120 specie diverse di uccelli, numerosi anfibi e anche sette specie di pipistrelli. Importante, poi, la presenza dei fenicotteri. Nei giorni scorsi Pinna ha osservato un esemplare inanellato in Francia nel 1983, con la sigla PC3.

Alessandro Porcu, della Cooperativa Sant’Andrea che gestisce la laguna, ha illustrato l’attività e i problemi della pesca. Ha spiegato come da una minaccia – quella dell’invadente granchio blu – si sia riusciti a creare un’opportunità: oggi vengono infatti commercializzati prodotti lavorati di questa specie intrusa. Resta invece irrisolvibile la presenza in certi periodi della noce di mare (Mnemiopsis leidyl), specie originaria dell’Atlantico introdotta con le acque di zavorra delle navi cisterna. La noce di mare, simile alla medusa, si nutre di zooplancton oltre che di larve e uova di pesce, quindi è particolarmente dannosa per l’ecosistema di S’Ena Arrubia.

Vania Statzu, vicepresidente della Fondazione Medsea, che da anni lavora nel territorio, ha parlato degli aspetti economici della pesca, ma soprattutto dei servizi ecosistemici forniti dalla laguna. Questi ultimi, secondo la definizione di organismi internazionali, sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano. Ha concluso gli interventi la sindaca di Arborea Manuela Pintus.