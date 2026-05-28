(Adnkronos) - La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare "l'eventuale sussistenza" per il 37enne "di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione".

E ancora "la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i latti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. Le determinazioni assunte sono volte ad assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata della vicenda" si legge in un comunicato della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone.

La Procura di Pavia ha disposto inoltre un'integrazione delle indagini dopo il deposito, da parte della difesa di Sempio, di "plurime consulenze tecniche" depositate entro i venti giorni dalla notifica di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. "Considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti" si legge nella nota.

In particolare, "è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell' affidabilità scientifica".