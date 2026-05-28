A Christiana Ruggeri il Premio Asimov Junior per la divulgazione scientifica - Notizie

"Essere scelta da una giuria formata da tanti ragazzi è un privilegio per chi scrive. Jane Goodall ha ispirato la mia giovinezza per l'avanguardismo al femminile. Una figura che ha acceso la mia infinita passione, il mio grande rispetto per gli animali e la natura". È entusiasta per aver vinto il 'Premio Asimov Junior', alla quarta edizione, Christiana Ruggeri, autrice del libro 'Jane Goodall, io e gli scimpanzé" (Editoriale Scienza) sulla celebre etologa morta l'anno scorso a 91 anni. Il Premio Asimov Junior, che vede come giurati studenti delle scuole secondarie di primo grado, replica il fortunato modello del premio maggiore dedicato alle scuole superiori, ideato dal fisico Francesco Vissani, dirigente di ricerca Infn presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso."Il fatto che i ragazzi abbiano scelto Jane significa che il suo grande insegnamento di rispetto e cura per la natura, gli animali e le persone potrà essere preso da esempio anche dalle nuove generazioni" commenta Ruggeri, oggi a Pescara alla cerimonia di premiazione, coordinata dal Comprensivo 8 "D.Tinozzi" in Municipio alla presenza di centinaia di studenti in rappresentanza di 22 scuole di Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna, Calabria e Toscana.Per l'Abruzzo: IC 8 Tinozzi, IC 9 Virgilio, IC 2 Via Cerulli, IC 6 Benedetto Croce di Pescara, IC Statale Collecorvino, IC Cepagatti, Omnicomprensivo Mattioli D'Acquisto di S. Salvo, Convitto Nazionale "G.B. Vico" Chieti, IC Argoli Tagliacozzo, IC Mazzini Fermi di Avezzano, IC Corradini di Avezzano, IC Rodari Sassa, IC Paganica, IC Dante Alighieri (L'Aquila). Per il Molise: IC "Jovine" Campobasso, IC "F. Amatuzio-Pallotta" Bojano. Per la Campania: IC 8 "Oriani-Diaz" Pozzuoli, IC "Madre Claudia Russo Solimena" Napoli, IC1 Don Bosco Melloni Portici; e poi IC "Eleonora d'Arborea San Gavino Monreale, Sardegna; IC Castrolibero (Cosenza) e IC...

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