Trecento ciclisti alla 27/a edizione del Giro delle miniere - Notizie

Trecento ciclisti iscritti alla 27/a edizione del Giro delle Miniere, in programma nel Sulcis Iglesiente da sabato a mercoledì. La novità di questa primavera è rappresentata dal campionato italiano Fci cronometro a coppie con l'assegnazione delle maglie tricolori della specialità. In arrivo ciclisti anche da Stati Uniti, Belgio, Spagna, Ucraina e Principato di Monaco. Undici i comuni coinvolti."Il Giro delle Miniere continua a crescere anno dopo anno non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche come strumento di valorizzazione del territorio - sottolinea l'organizzazione della SC Monteponi - Portare centinaia di atleti nel Sulcis Iglesiente significa promuovere paesaggi, siti archeologici, storia mineraria e produzioni locali attraverso uno sport capace di creare relazioni, turismo e movimento economico".Il via della corsa, dedicata come sempre alla memoria di Franco Ballerini, sabato a Iglesias con la giornata dedicata all'accoglienza degli atleti alla Foresteria Monteponi. Domenica via alla "27ª Gran Fondo delle Miniere - Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra". Una tappa simbolo della manifestazione lunga 123 chilometri che attraverserà Villamassargia, Vallermosa, Gonnosfanadiga, Arbus e Fluminimaggiore, con due Gran Premi della Montagna e un finale selettivo nel circuito urbano di Iglesias. Lunedì il Giro si sposterà a Carbonia per la "3/a Coppa Città di Carbonia - Trofeo Monte Sirai", gara di medio fondo su un percorso ondulato e che attraverserà Perdaxius, Narcao, Rio Murtas e Villamassargia prima dell'arrivo Monte Sirai.Martedì 2 giugno spazio, invece, al campionato Italiano Cronometro a Coppie con la "10/a Coppa Città di Pabillonis - Trofeo della Terracotta Memorial Alessandro Diana".Gran finale mercoledì 3 giugno con la "1/a Coppa Città di Nuraxi Figus - Giro del Nuraghe Memorial Salvatore Meloni", ultima prova decisiva per l'assegnazione delle Maglie Bianche del Giro delle Miniere 2026....

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