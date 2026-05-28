Trecento ciclisti iscritti alla 27/a edizione del Giro delle Miniere, in programma nel Sulcis Iglesiente da sabato a mercoledì. La novità di questa primavera è rappresentata dal campionato italiano Fci cronometro a coppie con l'assegnazione delle maglie tricolori della specialità. In arrivo ciclisti anche da Stati Uniti, Belgio, Spagna, Ucraina e Principato di Monaco. Undici i comuni coinvolti.
"Il Giro delle Miniere continua a crescere anno
dopo anno non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche come
strumento di valorizzazione del territorio - sottolinea
l'organizzazione della SC Monteponi - Portare centinaia di atleti
nel Sulcis Iglesiente significa promuovere paesaggi, siti
archeologici, storia mineraria e produzioni locali attraverso uno
sport capace di creare relazioni, turismo e movimento
economico".
Il via della corsa, dedicata come sempre alla
memoria di Franco Ballerini, sabato a Iglesias con la giornata
dedicata all'accoglienza degli atleti alla Foresteria Monteponi.
Domenica via alla "27ª Gran Fondo delle Miniere - Trofeo Parco
Geominerario Memorial Roberto Saurra". Una tappa simbolo della
manifestazione lunga 123 chilometri che attraverserà
Villamassargia, Vallermosa, Gonnosfanadiga, Arbus e
Fluminimaggiore, con due Gran Premi della Montagna e un finale
selettivo nel circuito urbano di Iglesias. Lunedì il Giro si
sposterà a Carbonia per la "3/a Coppa Città di Carbonia - Trofeo
Monte Sirai", gara di medio fondo su un percorso ondulato e che
attraverserà Perdaxius, Narcao, Rio Murtas e Villamassargia prima
dell'arrivo Monte Sirai.
Martedì 2 giugno spazio, invece, al campionato
Italiano Cronometro a Coppie con la "10/a Coppa Città di Pabillonis
- Trofeo della Terracotta Memorial Alessandro Diana".
Gran finale mercoledì 3 giugno con la "1/a Coppa
Città di Nuraxi Figus - Giro del Nuraghe Memorial Salvatore
Meloni", ultima prova decisiva per l'assegnazione delle Maglie
Bianche del Giro delle Miniere 2026.
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