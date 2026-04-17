Caso Denise, momenti di tensione tra Tony Pipitone e Piero Pulizzi. Piera Maggio: "Ricerca di sensazionalismi"

(Adnkronos) - Nuova tensione nel caso di Denise Pipitone tra il padre biologico Antonino Pipitone e Pietro Pulizzi. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è scattata una diffida legale dopo un episodio avvenuto il 14 aprile 2026 in un’autofficina della città, che ha riacceso lo scontro tra le parti.

A denunciarlo è il legale di Antonino Pipitone, Stefano Goiordano, che fa sapere di "avere notificato, in data 15 aprile 2026, un formale atto di diffida e intimazione al Sig. Pietro Pulizzi, residente in Mazara del Vallo, nell’interesse e su mandato del proprio assistito".

"L’atto trae origine da quanto accaduto il 14 aprile 2026 presso un’autofficina di Mazara del Vallo, dove il Sig. Pulizzi — alla presenza di terzi del tutto estranei alle vicende familiari — ha avvicinato il Sig. Pipitone nonostante l’esplicito e reiterato diniego di quest’ultimo, instaurando un contatto fisico non consentito e pronunciando ad alta voce dichiarazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione del nostro assistito, ivi comprese affermazioni relative a questioni di paternità e di mantenimento dei figli, tuttora sub iudice in sede civile", spiegano i legali.

"Le condotte descritte — secondo la valutazione della difesa — integrano molteplici fattispecie di rilievo penale (artt. 595, 610, 612-bis e 660 c.p.), oltre a configurare illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. Con il predetto atto si è pertanto intimato al Sig. Pulizzi di cessare immediatamente e definitivamente ogni tentativo di contatto o avvicinamento al Sig. Pipitone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nonché di astenersi dal pronunciare o diffondere a terzi dichiarazioni concernenti la persona, la vita familiare, la capacità genitoriale e il mantenimento dei figli del nostro assistito. Si è inoltre dato atto che il contenuto della diffida è stato integralmente comunicato alle Forze dell’Ordine competenti per territorio". E ancora: "Ogni futura violazione delle intimazioni sarà immediatamente denunciata all’Autorità Giudiziaria, con contestuale richiesta di adozione delle misure cautelari più appropriate, ivi compresa la misura del divieto di avvicinamento ai sensi dell’art. 282-ter c.p.p. Il Sig. Pipitone si riserva sin d’ora ogni azione in sede civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi".

Immediata la replica di Piera Maggio, moglie di Pulizzi e madre di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004: "Respingiamo la ricerca di scalpore a fini meramente sensazionalistici, priva di fondamento. Il 14 aprile vi è stata soltanto una semplice richiesta di dialogo da parte di Pietro, che è stata rifiutata in maniera molto agitata. Nessun contatto fisico, nessuno scontro fisico né tanto meno "contatto fisico non consentito". Disponiamo di prove inconfutabili che produrremo nelle sedi competenti. Tutte le differenti e fantasiose ricostruzioni saranno perseguite nelle sedi giudiziarie", dice.