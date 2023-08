CARREFOUR: ECCO DI CHI SONO I PRODOTTI VENDUTI IN QUESTI SUPERMERCATI

Continua il viaggio all’interno delle catene alimentari e dopo Eurospin, Lidl, LD e Auchan, oggi andiamo a scoprire di chi sono i prodotti in un’altro colosso della distribuzione, presente in Sardegna e in tutta Italia. Stiamo parlando di Carrefour. Andiamo subito a scoprire di chi sono i prodotti venduti col marchio Carrefour.

Prima Colazione

Il Caffè Carrefour è prodotto da Vergnano e da Corsini

Le Crostatine Carrefour Discount sono prodotte da Montebovi

L’orzo solubile Carrefour è prodotto da Crastan

Le fette biscottate Carrefour sono prodotte da Panmonviso

Le merendine bio della linea bio Germinal (crostatine, plumcake,…) sono prodotte da Il Mangiarsano s.p.a. a CastelfrancoVeneto.

I biscotti secchi Petit Carrefour sono prodotti dalla Mavery (un’azienda creata da Galbusera per produrre biscotti con il marchio dei supermercati)

I biscotti integrali ORE 8 Carrefour sono prodotti dalla Delser 1891 (di Martignacco gruppo Quality FOOD)

Uova, zucchero e farina:

Lo zucchero Carrefour è prodotto da Eridania

La farina Carrefour è prodotta da Molino F.lli Chiavazza

Riso e pasta:

La Pasta Carrefour Selection (formati speciali) è prodotta da Garofalo Via dei Pastai 42 Gragnano (NA)

I Tortellini Carrefour sono prodotti da Pastificio Rana

I Tortellini Carrefour Discount sono prodotti da Dalì S.p.A.

Gli Gnocchi Carrefour sono prodotti da Pastificio Rana

I troccoli e molti formati di pasta fresca carrefour sono prodotti da Maffei

La Pasta integrale Carrefour Bio è prodotta da Rummo S.p.A. Contrada Ponte Valentino 82100, Benevento, Italia

La Pasta Carrefour è prodotta da DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.P.A (Baronìa)Via Amoretta – Parco S.Nicola N.6/E – 83100 AVELLINO

Olio aceto e condimenti:

La Maionese a marchio Carrefour é prodotta da Biffi

L’olio extravergine classico Carrefour è prodotto da Monini

Il Pesto carrefour discount prodotto nello stesso stabilimento in cui si produce il pesto VIVA la mamma, fratelli Beretta

La giardiniera Carrefour è prodotta da Coelsanus

L’olio extravergine d’oliva Carrefour Discount è prodotto da Olitalia.

Le spezie sono prodotte da Drogheria & Alimentari (stabilimento S. Pietro a Sieve, FI)

Bevande:

I Succhi di Frutta Carrefour Discount sono prodotti da La Doria

L’acqua naturale e’ la stessa sorgente dell’acqua Sant’Anna di Vinadio

L’acqua naturale Monviso e’ prodotta dalla società Pontevecchio Srl l(stessa azienda che produce l’acqua Valmora e Sparea)

Il Ginger Carrefour è prodotto da Spumador

La birra carrefour “Lager” (no Carrefour discount, no Carrefour birre artigianali) è prodotta da Birrificio Pedavena

Pane e prodotti da forno:

Le Fette Biscottate Carrefour sono prodotte da Colussi

Carni e affettati:

I wurstel Carrefour discount sono prodotti nel salumificio Scarlino

I wurstel Carrefour sono prodotti da Beretta

La carne in scatola Carrefour è prodotta da Kraft ( Simmenthal )

Surgelati:

Le creme surgelate (di zucca, carote…) sono prodotte da Orogel

Gli spinaci a cubetti Carrefour (non Carrefour Discount) sono prodotti da Fruttagel

Prodotti Stagionali:

Il Panettone e Pandoro Carrefour sono prodotti da Maina

La Colomba Carrefour è prodotta da Maina

Il Panettone senza canditi Carrefour è prodotto da F.B.F.(Bauli)

Latte e derivati:

Lo Yogurt Carrefour è prodotto da Mila

Il Gorgonzola Carrefour è prodotto da Igor

Il Parmigiano Reggiano in pezzi Carrefour è prodotto da Parmareggio

Il Burro Carrefour è prodotto da De Paoli Luigi E Figli

Il Latte UHT Carrefour è prodotto da Sterilgarda

Il latte Alta Digeribilità Carrefour è prodotto da Sterilgarda

Il latte di capra Carrefour è prodotto da Amalattea

Il latte fresco sia intero che scremato nei Carrefour è prodotto da Granarolo

Lo Yogurt Bianco dolce è prodotto da Mila Milkon Alto Adige

La panna da cucina carrefour discount è prodotta da sterilgarda

I fiocchi di latte con yogurt sono prodotti da Exquisa Italia

La besciamella è prodotta in Via Medole, 52 46043 – Castiglione delle Stiviere MN ossia da Sterilgarda

Carta Igienica , pannolini e cura personale:

I bagnoschiuma a marchio Carrefour (flacone trasparente) sono prodotti da Jacklon

Patatine e pop-corn:

Le Patatine Carrefour in sacchetto sono prodotte da Amica Chips

Frutta e verdura:

Le prugne denocciolate Carrefour sono prodotte dalla Noberasco

(lo metto qui ma andrebbe creata una sezione “scatolame”) I fagioli in scatola Carrefour sono prodotti da La Doria conserve negli stabilimenti di Salerno o di Angri (SA)

