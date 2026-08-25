(Adnkronos) - Ancora in salita i prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 €/l per la benzina e 2,136 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,091 €/l per la benzina e 2,207 €/l per il gasolio.

Tonfo delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, ma proseguono i rialzi sui prezzi alla pompa nel fine settimana. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha rialzato di 1 centesimo su benzina e diesel, IP e Tamoil solo sulla verde. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro/l per la benzina (+5), 2,136 euro/l per il gasolio (+5), 0,746 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,663 euro/kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,091 euro/l per la benzina (+3), di 2,207 euro/l per il gasolio (+3), 0,881 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,657 euro/kg per il metano (invariato).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,012 euro/litro (compagnie 2,017, pompe bianche 2,003), diesel self service a 2,133 euro/litro (compagnie 2,139, pompe bianche 2,123).

Benzina servito a 2,146 euro/litro (compagnie 2,187, pompe bianche 2,072), diesel servito a 2,267 euro/litro (compagnie 2,307, pompe bianche 2,193). Gpl servito a 0,756 euro/litro (compagnie 0,767, pompe bianche 0,743), metano servito a 1,656 euro/kg (compagnie 1,653, pompe bianche 1,659), Gnl 1,571 euro/kg (compagnie 1,571 euro/kg, pompe bianche 1,571 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 2,017 euro/litro (2,222 il servito); IP a 2,021 (2,185 servito); Q8 a 2,017 (2,173 servito); Tamoil a 2,006 (2,081 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,131 (2,336 servito); IP a 2,147 (2,310 servito); Q8 a 2,143 (2,301 servito) e Tamoil a 2,127 (2,205 servito).

"Prosegue l'escalation dei prezzi dei carburanti. La benzina in autostrada sta per raggiungere la soglia di 2,1 euro al litro, mentre il gasolio è da 3 giorni stabilmente sopra il limite di 2,2 euro, 2,207 euro da 2,204 di ieri, un valore inferiore a quello del 28 luglio, pari a 2,250, giorno di entrata in vigore del decreto che ha tagliato le accise di 14 cent, sconto che in pratica è stato oramai vanificato" commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Se il Governo non lo rinnovasse nemmeno, quando invero andrebbe raddoppiato, il prezzo del gasolio andrebbe oltre la soglia di 2,3 euro, raggiungendo i 2,378 euro al litro in autostrada e i 2,307 nella rete stradale, diventando così il gasolio più caro di sempre" prosegue Dona.

"Invece di buttare la palla in Europa, chiedendo a loro di tassare gli extraprofitti, così da poter avere una scusa per dare la colpa ad altri, il Governo dovrebbe assumersi la responsabilità di tagliare le accise di 30 cent per il gasolio e di 14 per la benzina, invece di continuare a starsene in vacanza e a non convocare un Consiglio dei ministri", conclude Dona.