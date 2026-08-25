(Adnkronos) - L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, martedì 25 agosto, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Slovacchia - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella terza partita del girone D, che comprende anche Croazia, Montenegro, Francia e Svezia. Il match, come tutti quelli del girone, si giocherà a Goteborg, in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia, Montenegro e le padrone di casa della Svezia, battute tutte con un netto 3-0.

Italia-Slovacchia è in programma oggi, martedì 25 agosto, alle ore 16. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.