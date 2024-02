Santa Giusta

Un complice, originario del Cagliaritano, era stato arrestato subito



È originario del Cagliaritano il rapinatore arrestato stamane a Santa Giusta dopo il colpo all’agenzia della Banca di credito cooperativo di Arborea. A fermarlo sono stati il maresciallo Michele Manca, comandante della Stazione dei carabinieri di Santa Giusta, e un carabiniere in pensione.

Un complice, invece, è riuscito a scappare. Sulle sue tracce ci sono carabinieri e polizia, che stanno concentrando le ricerche alla periferia di Santa Giusta, tra il paese e Oristano.

Il maresciallo Manca è intervenuto subito, appena è scattato l’allarme. Si è precipitato sul posto in pochi minuti, dato che la stazione dei carabinieri dista appena 300 metri dall’agenzia dell’istituto di credito.

A Santa Giusta la Banca di credito cooperativo di Arborea era stata già rapinata nel 2019: anche in quell’occasione due i banditi. Più di recente era stata presa di mira anche un’altra agenzia dell’istituto, quella di Donigala Fenughedu.

Stamane, armati di pistola, i rapinatori sono entrati in banca e hanno minacciato gli impiegati, intimando loro di consegnare il denaro.

Non è chiaro, per il momento, se qualcuno sia riuscito a far scattare il sistema d’allarme o se un testimone abbia visto la scena e abbia fatto una chiamata al 112.