Cronaca I carabinieri l'hanno recuperata in via Garibaldi

L'auto abbandonata dai due banditi

Santa Giusta

I carabinieri l’hanno recuperata in via Garibaldi



È stata trovata l’auto dei due banditi che stamane hanno rapinato l’agenzia di Santa Giusta della Banca di Arborea: era stata abbandonato in via Garibaldi, non lontano dalla via Giovanni XXIII, in cui si trova l’istituto di credito cooperativo. I carabinieri l’hanno fatta rimuovere e ora sarà controllata minuziosamente, alla ricerca di indizi.

Armati di pistola, i rapinatori intorno alle 9,30 sono entrati in banca e hanno minacciato gli impiegati, intimando loro di consegnare il denaro.

Per il momento non è chiaro se qualcuno sia riuscito a far scattare l’allarme silenzioso o se sia arrivata una segnalazione al 112 da un testimone, dall’esterno.

Uno dei due banditi, originario della provincia di Cagliari, è già stato arrestato: l’hanno bloccato quasi subito il maresciallo Michele Manca, comandante della stazione dei carabinieri di Santa Giusta, e un carabiniere in pensione.

I carabinieri e la polizia sono ora sulle tracce del complice – probabilmente fuggito a piedi – e stanno concentrando le ricerche alla periferia di Santa Giusta, tra il paese e Oristano.

L'auto degli autori della rapina

Venerdì, 2 febbraio 2024

commenta