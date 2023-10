Calcio: Ranieri sprona il Cagliari, 'a Salerno per la svolta' - Notizie

Claudio Ranieri compie 72 anni.

Ma non c'è quasi tempo per festeggiare visto che il compleanno arriva a ridosso di una delle partite più importanti della stagione, Salernitana-Cagliari. In palio domenica 21, per tutti e due, i punti e la...

Fonte: Ansa Sardegna