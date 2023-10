Benessere fisico e mentale, a Villa Verde fino a domenica c’è “Illimitatamente”

Villa Verde

Giornate conclusive in Marmilla per un progetto avviato a distanza

Villa Verde ospita da oggi l’evento finale di “Illimitatamente”: tre giorni per il benessere fisico e mentale nel cuore della Marmilla, ai piedi del Monte Arci. Il Consorzio turistico “Due Giare” anche quest’anno ha deciso di sostenere l’iniziativa dell’Università popolare Benessere olistico di Milano, che incontri, laboratori ed esperienze.

Sarà il centro di produzione culturale “Move The Box” di Villa Verde – struttura di proprietà dello stesso Consorzio – ad ospitare fino a domenica le tre giorni e le tre notti “dal vivo”, he concluderanno il percorso di “Illimitatamente”, iniziato online il 25 settembre.

“La nostra zona, con una natura incontaminata e ritmi di vita diversi da quelli delle grandi città, si adatta perfettamente a iniziative come questa”, ha commentato il presidente del Due Giare, Lino Zedda. “Proprio grazie a queste potenzialità e ad un territorio che ha saputo conservare la propria identità, la propria storia e le proprie tradizioni ci candidiamo ad ospitare un tipo di turismo diverso, fatto di esperienze, che fanno bene al corpo e all’anima”. Iniziative simili si sono svolte già negli anni precedenti e sempre con la stessa sede, nel paese del Monte Arci.

La tre giorni di Villa Verde rappresenta l’evento finale di un percorso iniziato attraverso incontri on-line. “Proprio per scardinare i propri limiti i partecipanti da ogni parte d’Italia (Trapani, Bergamo, Pesaro, Napoli, Roma, Padova, Treviso) hanno scelto di partecipare a questo percorso, sapendo solo che questo si sarebbe concluso in Sardegna, in una località segreta. Solo ieri sera, cosi come i sardi partecipanti al corso, hanno scoperto, al loro arrivo, la location finale, ovvero la struttura del Consorzio a Villa Verde”.

“Abbiamo scelto con cura la struttura proprio perché doveva essere fuori dai percorsi conosciuti, fuori dagli schemi, fuori dal caos. Una sorta di rifugio segreto per un addestramento mentale intensivo”, ha detto l’organizzatore Mauro Russo, presidente dell’Università popolare Benessere olistico, affezionato alla Marmilla. “La finalità è far esplodere e superare i propri limiti: essere ciò che non hai mai osato essere, fare ciò che non hai mai osato fare, avere ciò che non hai mai osato avere. Tutto questo attraverso meditazioni guidate, incontri ed esperienze di vario tipo, in gruppo e da singoli anche nella tre giorni in Marmilla. Esperienze studiate per bonificare gradualmente la mente dai condizionamenti limitanti, assieme ad alcune tecniche ipnotiche capaci di espandere le facoltà mentali”.

“Il nostro ringraziamento va al presidente Zedda e a tutto lo staff del Consorzio Due Giare”, ha detto ancora Russo, “per il rinnovo della fiducia, interesse e lungimiranza verso queste manifestazioni, ma anche a Roberta Muscas, da quindici anni impegnata in programmi di sviluppo locale in questo territorio, che ha fatto da tramite tra il Consorzio Due Giare e IpnoSiamo prima e l’Università popolare Benessere olistico poi, di cui è membro fondatore, affinché l’incontro e il dialogo avessero inizio e la Marmilla fosse individuata come territorio pronto ad accogliere tali iniziative innovative”.

Il programma. Oggi la prima giornata è iniziata nelle prime ore del mattino con la sveglia con adunata, musica, yoga e poi colazione. Quindi via alle attività sino al tardo pomeriggio, capitanate da Mauro Russo, ma con l’appoggio di validi collaboratori del yeam, fra cui Roberta Muscas a Massimiliano Lopes, con la sua pluridecennale e decorata esperienza nell’addestramento finalizzato al superare anche situazioni di elevato stress. Riflessioni e ascolto di se stessi sino alla cena, con un’esperienza sensoriale speciale e segreta, riservata solo ai partecipanti. Con alcune aggiunte e variazioni, il programma sarà ripetuto anche domani, sabato 21 ottobre, e domenica 22.