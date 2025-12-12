Fabio Fognini punzecchia Andrea Delogu dopo la sua dichiarazione pubblica sui sentimenti per Nikita Perotti. La conduttrice, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, ha infatti raccontato sui social il rapporto "umano e vero" nato con il giovane maestro, precisando però che tra loro non c'è una relazione e che non intende definire il legame con un’etichetta "da banalizzare" sui social.

Durante le prove del programma, mentre Delogu lo inquadrava in una storia Instagram, l'ex tennista ha colto l’occasione per prenderla in giro, lanciando 'bacini' verso la telecamera. Per aggiungere legna sul fuoco, l'ex tennista ha lasciato un commento sotto il post della conduttrice: "Ah l’amor…".

La Delogu, che lo ha esortato l'ex tennista più volte di smetterla, ha ribadito la volontà di proteggere il rapporto con Perotti , definendolo un legame autentico nato nel corso delle settimane di lavoro a Ballando.